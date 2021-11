OM-Lazio : Jorge Sampaoli réagit aux incidents

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et la Lazio (2-2), le virage nord de l'Orange Vélodrome était fermé de ses ultras. Pour autant, des minots des clubs alentour y avaient été invités par le club. Ce n'était pas le coin le plus calme pour autant. Dans l'habituel parcage visiteurs étaient massés certains supporters du virage nord et des projectiles ont été jetés (45e +2) et la rencontre a été interrompue brièvement. Jorge Sampaoli a évoqué cela devant les médias.