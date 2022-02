Le président de la Fiorentina critique fortement Vlahovic

C'est le transfert majeur de ce mercato hivernal : Dusan Vlahovic, après un long feuilleton, n'a pas rejoint Arsenal mais bien la Juventus Turin contre un chèque de 75 M€. Une somme énorme pour un joueur qui arrivait en fin de contrat en juin 2023 à Florence. Un bail qu'a tenté de prolonger Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, mais le dirigeant italien s'est retrouvé face à des demandes bien trop élevées, comme relate AS. «Dusan faisait de la lèche aux tifosi, j'ai essayé de finaliser son renouvellement fin novembre, mais ses agents étaient malhonnêtes et menteurs. Il y a eu une bonne réunion. Nous devions nous rencontrer pour signer et ils ont dit que le contrat de 4/5 millions net n'était plus suffisant. Ils demandaient 8 millions par saison et une commission de 10% sur la future vente.»

La suite après cette publicité

Conscient que le risque de perdre sa poule aux œufs d'or gratuitement se rapprochait, Commisso avait envoyé ses représentants en Angleterre pour finaliser un transfert, cependant tout ne s'est pas passé comme prévu : «après cela, mes managers sont allés en Angleterre pour négocier avec plusieurs équipes de Premier League, mais ils ont toujours dit non (les agents). Ils avaient déjà un accord avec la Juve, peut-être aussi en tant qu'agent libre.» Pour lui, les joueurs rejoignant des clubs libres de tout contrat, et ne rapportant rien à leur club, sont de plus en plus nombreux : « leur but était de partir gratuitement et de ruiner la Fiorentina, ce qui arrive de plus en plus dans le football, comme avec Mbappé, Insigne, Donnarumma, Kessié, Dybala..... Ils voulaient s'enrichir sur le dos de Commisso et de la Fiorentina.»