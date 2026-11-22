Entre Marcus Thuram et l’Inter Milan, l’histoire d’amour a démarré dès l’arrivée du Français à l’été 2023, et son association avec Lautaro Martinez a porté ses fruits. L’ancien joueur de Guingamp a entamé sa 4e saison avec les Nerazzurri, et il est temps de discuter d’une prolongation de contrat, l’actuel s’achevant en 2028.

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Or, selon La Gazzetta dello Sport, les discussions s’avèrent plus compliquées que prévu. Thuram espère une revalorisation salariale, que l’Inter rechigne à donner autrement que via des bonus individuels et collectifs. D’autant qu’en 2028, Thuram sera âgé de 31 ans, et que le club italien a déjà son successeur dans l’effectif, en la personne de l’international italien Pio Esposito. Alors, l’histoire d’amour se prolongera-t-elle vraiment ?