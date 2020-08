Brescia : le président confirme des négociations avec l'AC Milan pour Tonali

Depuis plusieurs semaines, l'Inter semblait avoir une bonne avance dans le dossier Sandro Tonali (20 ans). La Gazzetta dello Sport parlait même d'un accord il n'y a même pas une semaine entre les Nerazzurri et Brescia pour un transfert de 35 M€ et un contrat de 5 ans en faveur du jeune milieu de terrain. Un chèque bienvenu pour le club italien, qui vient de redescendre en Serie B. Et alors que le dossier semblait bouclé, l'AC Milan a mis un pied dans la porte avant qu'elle ne se referme définitivement.

Face à la temporisation de l'Inter, les Rossoneri sont venus aux renseignements en proposant même un prêt avec une option d'achat élevée (Brescia la voudrait obligatoire) pour le joueur. Cette tactique de vouloir rapidement boucler le dossier pourrait s'avérer payante à en croire le président des Hirondelles, Massimo Cellino, à Sky Italia. «J'ai apprécié le sérieux de Maldini, qui confirme le sérieux historique de Milan. Je n'ajouterai rien d'autre pour ne pas tenir de propos inappropriés. L'Inter ? Marotta a toujours confirmé son vif intérêt et j'ai toujours évité les négociations avec d'autres clubs, notamment étrangers... Mais le garçon a besoin de savoir pour son avenir. Donc je ne suis pas pressé mais lui l'est et cela me semble plus que justifié.» On peut donc dire que l'AC Milan tient désormais la corde.