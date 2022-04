Mercato OM : Pablo Longoria ouvre la porte à Giorgio Chiellini

À moins de trois mois de l'ouverture du mercato estival, l'Olympique de Marseille pourrait connaître une nouvelle fenêtre des transferts mouvementée. Dauphin du Paris Saint-Germain en championnat, les Phocéens sont à 6 journées de valider une deuxième qualification en Ligue des Champions, et ce en plus de performer en Ligue Europa Conference avec une demi-finale à jouer face au Feyenoord Rotterdam à la fin avril.

Ce ticket pour la phase de poules de la Coupe aux grandes oreilles permettra à l'OM de faire entrer des liquidités et ainsi se pencher sur les différents dossiers mercato. Parmi eux, les joueurs prêtés - avec (Mattéo Guendouzi) et sans option d'achat (Amine Harit) - mais également des possibles transferts cet été. Mais de l'autre côté des Alpes, Pablo Longoria a avoué lorgner un champion d'Europe 2020 avec la Squadra Azzurra.

Qui ne voudrait pas de Chiellini ?

Dans un entretien accordé au quotidien italien Tuttosport, le président et directeur général de l'OM s'est exprimé sur l'actualité du club qu'il a rejoint il y a un an et demi. Après avoir été interrogé sur l'influence du football italien sur son travail - lui qui est passé l'Atalanta, Sassuolo et la Juve - le dirigeant espagnol n'a pas écarté la possibilité d'accueillir dans ses rangs un pilier des Biancoeri : Giorgio Chiellini.

«Giorgio est un ami et un vrai leader. Il y a de moins en moins de leaders dans le football : qui ne voudrait pas de Chiellini ? Mais à la Juve, j'achèterais surtout les valeurs du club, qui n'ont pas de prix», a-t-il expliqué à la publication transalpine. À 37 ans, le défenseur central italien, à qui il ne reste qu'une année de contrat, pourrait apporter son expérience européenne et internationale (116 sélections, 8 buts). Reste à voir si la Juventus souhaitera lâcher son capitaine emblématique, au club depuis 2005.