Real Madrid : Luka Modrić encense Aurélien Tchouameni

Alors que c'était son anniversaire, hier, le vendredi 9 septembre, c'est le Ballon d'or et finaliste de la Coupe du monde 2018 avec la Croatie qui a fait un cadeau à son club, en accordant une interview à RealMadridTV. L'emblématique joueur des Merengues s'est notamment livré sur le départ de Casemiro et l'apport de Camavinga et Tchouaméni, dont il fait l'éloge. Pour rappel, le jeune Français s'est engagé 6 saisons, cet été à la Maison Blanche en provenance de Monaco contre un chèque de plus de 100 millions d'euros.

La suite après cette publicité

« Cette année, nous avons très bien commencé et nous avons une très forte équipe. Quant au milieu de terrain, un joueur très important est parti, Casemiro, mais nous avons beaucoup de très bons joueurs pour le remplacer et être bon. Tchouameni s'adapte très bien. C'est la seconde année de Camavinga et il a été très bon durant la première [...]. » Malgré le départ du Brésilien pour Manchester United, pas de panique pour nos Frenchies, sa majesté Luka Modric sera là pour les aider à s'intégrer et se développer.