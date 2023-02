FC Barcelone : les terribles confessions de Ferran Torres !

La suite après cette publicité

S’imposer au FC Barcelone n’est pas donné à tout le monde et ce n’est pas Ferran Torres qui va en dire le contraire. Arrivé en Catalogne en provenance de Manchester City en janvier dernier contre 55 millions d’euros, l’ailier gauche de 22 ans a eu du mal à se frayer une place. Cette saison, il a disputé 28 matches pour 5 buts et 1 offrande et son temps de jeu moyen est de 39,5 minutes par match. Une utilisation donc réduite pour le joueur formé à Valence qui n’a pas été épargné par les critiques.

D’ailleurs, des rumeurs de transfert cet été commencent à arriver avec notamment une prise de température réalisée par l’Atlético de Madrid. Pas un contexte idéal pour le joueur qui s’est livré à la presse espagnole ce mardi comme le rapporte notamment Mundo Deportivo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espagnol (35 capes, 15 buts) n’a pas été timide dans ses propos en mettant en avant une fin de saison dernière compliquée : «je suis entré dans un gouffre sans fond, je ne savais pas comment sortir.»

«On n’a pas apprécié que je sois arrivé à un moment très difficile, avec une équipe neuvième de la Liga, puis on a réussi à obtenir la qualification pour la Ligue des Champions», a-t-il poursuivi. Annonçant directement le ton, Ferran Torres a ensuite expliqué que sa blessure en préparation l’a obligé à revoir certaines choses. «C’est à ce moment-là que j’ai décidé de travailler avec un psychologue. Je n’étais pas confiant et tout m’a affecté. Cela a été une expérience très amère, mais en même temps l’un des meilleurs moments, car maintenant je me sens plus fort», a-t-il lâché.

S’il a trouvé certaines critiques difficiles, Ferran Torres n’a pas manqué de faire part de son autocritique : «je suis devenu trop obsédé par le but et pas par le jeu. Avant, je ne pensais plus qu’à marquer, même si je ne jouais pas bien. J’étais déjà un footballeur mature depuis mon départ de Valence, mais la dimension de tout ce que j’ai vécu ces mois-ci m’a beaucoup aidé à grandir dans tous les aspects. Maintenant, je me consacre à profiter et à être heureux en jouant, cela a été comme ajouter de l’huile sur le feu. On en veut plus.» Bien mieux sur le plan mental, Ferran Torres doit désormais confirmer cela sur le terrain en prenant enfin un rôle majeur avec le FC Barcelone.