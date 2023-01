FC Barcelone : une porte de sortie s’ouvre pour Ferran Torres

La suite après cette publicité

L’histoire de Ferran Torres (22 ans) au FC Barcelone est pour le moment une lente déception. Il est pourtant l’un des symboles de l’ère Xavi mais force est de constater qu’après un an au club, l’Espagnol tarde à montrer l’étendue de son talent. Transféré en janvier 2022 en provenance de Manchester City contre la somme de 55 M€ et avec un statut très prometteur, l’ailier est en train de perdre sa place de titulaire. Cette saison, il ne cumule que 5 buts et 1 passe décisive en 23 matches toutes compétitions confondues avec son club mais il devrait tout de même finir l’exercice.

C’est trop peu pour un joueur dont on attend qu’il prenne davantage de responsabilités. Les retours en forme de Fati et Dembélé l’écartent de plus en plus en dehors du onze de départ, à tel point que le FC Barcelone lui a accordé un bon de sortie en cas d’offre convenable. En vérité, Torres possède encore une belle cote sur le marché. Sa valeur pourrait servir, en cas de vente, à renflouer les caisses et réinvestir cette somme sur le mercato. Un club s’est même positionné depuis quelques semaines.

L’Atlético a déjà pris la température pour la saison prochaine

C’est Sport qui nous l’apprend ce mercredi. L’Atlético de Madrid, contre qui le gendre de Luis Enrique a été expulsé au dernier match après une bagarre avec Savic, s’est renseigné auprès de son homologue catalan durant ce mercato d’hiver. Il ne devrait rien se passer avant l’été mais les Colchoneros tâtent le terrain et accumulent des informations. Les négociations entre les deux clubs pour Memphis Depay ont également servi à échanger sur l’ancien joueur de Valence. Le club de la capitale va revoir toute sa ligne offensive l’an prochain avec les départs programmés de Joao Félix, Thomas Lemar et Yannick Carrasco.

Le Belge a d’ailleurs de grandes chances de rebondir à Barcelone. Si les conditions financières sont réunies, les deux clubs pourraient encore faire affaire avec un chassé-croisé entre deux joueurs qui évoluent au même poste. C’est la principale difficulté de ce deal d’ailleurs. Le Barça souhaite récupérer au moins 45 M€ pour l’international espagnol, puisque sur les 55 déboursés l’an passé, 10 ont déjà été amortis. Attention également à la Premier League, où certaines équipes gardent un œil sur lui également.