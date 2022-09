Monaco : Youssouf Fofana attend plus de rythme

L'AS Monaco a enfin mis fin à sa série négative de 4 matchs sans succès en allant battre l'OGC Nice (1-0), ce dimanche, pour la 6ème journée de Ligue 1. Breel Embolo, la recrue estivale, a offert les trois points aux Asémistes dans ce derby de la Côte d'Azur décevant. Présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, le milieu de terrain français Youssouf Fofana a préféré pointer du doigt les aspects collectifs à améliorer dans les rangs de Philippe Clement, en ne manquant pas de préciser, sur le ton de l'humour, qu'à l'Allianz Riviera, Monaco était « un peu à domicile ».

« On faisait des matchs plutôt corrects, mais on n'avait pas de résultat. Aujourd'hui, on a fait un match un peu en dent de scie, on a été bons offensivement, mais on s'est fait peur offensivement. C'est le résultat qui compte. Il fallait réagir, c'est très bien comme ça. Offensivement, on a su maîtriser notre sujet, on a été patients, on s'est créé quelques occasions. Il y avait moyen de faire plus dans le rythme, on manquait de jus en première mi-temps. Il faut travailler tout ça et je pense que ça va repartir. [...] On a plus de soutien à l'extérieur. On a du mal à prendre des points à domicile, je pense que c'est mental. Quand on va décrocher la première victoire, ça ira comme sur des roulettes. »