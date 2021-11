Real Madrid - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Avec un match en moins sur la Real Sociedad, le Real Madrid a l'occasion de reprendre la tête de la Liga en cas de victoire contre la séduisante équipe du Rayo Vallecano, à la lutte pour une place européenne. Toujours privé de Gareth Bale, Dani Ceballos, Mariano Diaz, Federico Valverde et récemment de Rodrygo, Carlo Ancelotti n'a pas changé son plan de jeu et a reconduit un 4-3-3 classique. Thibaut Courtois sera aligné derrière Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao et Dani Carvajal. Eduardo Camavinga a été aligné dans l'entre-jeu, avec Toni Kroos et Casemiro. En pointe, Marco Asensio remplace Rodrygo aux côtés de Karim Benzema et Vinicius.

De leur côté, les Franjirrojos évolueront en 4-2-3-1 avec Santi Comesana et Oscar Valentin devant la défense. Plus haut dans le milieu de terrain, le trio Alvaro Garcia, Oscar Trejo et Isi a été aligné par Andoni Iraola. Devant eux, Randy Nteka a été préféré à Radamel Falcao à la pointe de l'attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Mendy, Alaba, Militao, Carvajal - Kroos, Casemiro, Camavinga - Vinicius, Benzema, Asensio

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Saveljich, Catena, Fran Garcia - Valentin, Comesana - Alvaro, Trejo, Isi - Nteka