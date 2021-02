Premier League : Ilkay Gündogan et Manchester City punissent Tottenham

Leader de la Premier League, Manchester City pouvait prendre sept points d'avance sur son nouveau dauphin Leicester City. Pour cela, l'équipe de Pep Guardiola devait croiser le fer avec Tottenham (8e). Un adversaire coriace, mais qui restait sur une mauvaise série avec 3 défaites lors de ses 4 derniers matches de Premier League. À domicile, les Sky Blues optaient pour un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages derrière João Cancelo, John Stones, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko. Bernardo Silva et Ilkay Gündogan accompagnaient Rodri dans l'entre-jeu tandis que Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Phil Foden évoluaient un cran plus haut. De son côté, Tottenham s'établissait en 4-2-3-1 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Le Français pouvait compter sur Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Eric Dier et Ben Davies. Tanguy Ndombele et Pierre-Emile Højbjerg composaient le double pivot. Seul en pointe, Harry Kane était soutenu par Erik Lamela, Lucas Moura et Heung-min Son.

La suite après cette publicité

Le match ne mettait pas longtemps à s'emballer. Sur un corner venu de la droite, Rodri déployait la première banderille avec une tête qui fuyait le cadre (3e). Dominateurs, les Sky Blues insistaient de plus en plus et Oleksandr Zinchenko provoquait sur la gauche devant la surface avant de faire une talonnade ... Pour personne (8e). Le danger venait des latéraux avec un Ukrainien bien remuant tout comme João Cancelo de l'autre côté. Pourtant Tottenham obtenait une belle opportunité dans la foulée. Sur coup franc, Harry Kane mettait le danger. Plein axe à 25 mètres des cages, l'attaquant anglais frappait fort sur le montant droit d'Ederson Moraes (14e). Mais définitivement, Manchester City dominait son sujet. Oleksandr Zinchenko frappait au-dessus du but (19e) avant que Gabriel Jesus ne pousse Pierre-Emile Højbjerg à la faute. Le Danois concédait alors un penalty (22e). Rodri se saisissait du ballon et trompait Hugo Lloris sur la gauche avec de la réussite (1-0, 23e).

Ilkay Gündogan porte Manchester City

Bien dans son match, Manchester City ne se reposait pas sur ses lauriers avec João Cancelo qui trouvait entre les lignes Bernardo Silva. Le Portugais se présentait plein axe devant la surface et enroulait un tir qui était contré par Eric Dier puis capté par Hugo Lloris (31e). La pression était constante et Tottenham ne parvenait pas à s'extraire de son camp. Venu de la droite, Raheem Sterling servait en retrait Ilkay Gündogan dans la surface dont le tir était contré par Davinson Sanchez. Gabriel Jesus frappait ensuite juste au-dessus de la barre transversale (43e). Cela ne changeait pas et Manchester City menait d'une courte tête à la pause. Au retour des vestiaires, il ne fallait pas longtemps pour que les Sky Blues se distinguent de nouveau.

Servi par Phil Foden dans la surface, Ilkay Gündogan ajustait Hugo Lloris et doublait la mise (2-0, 50e). Ce second but enterrait un peu plus Tottenham qui perdait pied. Sur un long ballon d'Ederson Moraes en profondeur, Ilkay Gündogan aspirait l'âme de Davinson Sanchez d'un crochet et lui faisait goûter la pelouse. Le milieu allemand surprenait ensuite Hugo Lloris et s'offrait un doublé (3-0, 66e). Déjà son onzième but en Premier League, ce qui fait de lui le meilleur buteur de Manchester City. Phil Foden aurait même pu profiter d'une mauvaise relance d'Harry Kane pour corser un peu plus l'addition (72e). Finalement, Manchester City s'imposait 3-0 contre Tottenham et poursuivait son cavalier seul. Les Sky Blues comptent sept points d'avance sur Leicester (qui compte un match de plus) et huit points sur le rival Manchester United. Tottenham de son côté loupe le coche et n'arrive pas à redécoller.

Le classement de Premier League.

Le classement des buteurs de Premier League.