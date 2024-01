Liga : Takefusa Kubo s’en prend à l’arbitrage espagnol

Mis à mal par la défense d’Alavés hier soir, la Real Sociedad et Takefusa Kubo (22 ans) n’ont pu faire qu’un match nul arraché à la dernière minute de jeu (1-1). Le Japonais n’a pas apprécié le traitement réservé par ses adversaires et leurs tacles trop sévères. En fin de match au micro de DAZN, Kubo a demandé à l’arbitrage de siffler davantage les tacles appuyés sur les joueurs créatifs.

Pour le joueur de la Real Sociedad, « chacun fait ce qu’il peut » mais il critique surtout « les gens qui font beaucoup de mal ». Il réclame d’être « protégé un peu plus » afin de jouer le plus techniquement possible et « faire plaisir aux gens ». À quelques semaines du 1/8e de finale de Ligue des champions contre le PSG, le milieu offensif veut éviter toute blessure sur un mauvais tacle.