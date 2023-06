OL : le gros tacle de Jérôme Rothen à Jean-Michel Aulas

L’Olympique Lyonnais avance un peu dans le flou en ce début de mercato. Depuis que John Textor est le nouveau maître à bord, les choses ne semblent pas claires pour tout le monde. L’organisation en interne est en train de changer, les réseaux également, pendant que le club est attaqué sur pas mal de dossiers, l’image de Castello Lukeba, comme nous vous le révélions hier. Le jeune défenseur central est courtisé par le RB Leipzig, qui a fait une offre légèrement inférieure à 30 M€. Pour Jérôme Rothen, c’est le signe que Jean-Michel Aulas s’est trompé en cédant le club à l’homme d’affaires américain. Il n’a pas vu la volonté de trading de ce dernier. Sur les ondes de RMC, l’ancien milieu de terrain estime que l’ancien patron de l’OL a vendu ses parts au premier venu sans préoccuper de la suite.

«Jean-Michel Aulas a fait de l’OL une machine de guerre. Il a gagné des titres, il a fait son stade, Lyon est devenu une place forte. Mais on lui reprochait ces dernières années de prendre de mauvaises décisions, l’OL stagnait voire régressait sportivement. C’est la réalité. Finalement, le club a été vendu à John Textor, qui a commencé par vendre du rêve sur le mercato. Aulas devait rester plusieurs années mais il s’est fait virer. On ne sait pas pourquoi. Textor change son organisation sportive. Je ne juge pas ceux qui arrivent, mais je leur souhaite bon courage. On comprend que l’OL va faire du trading de joueurs. On a l’impression que tout le monde est sur le marché et que la colonne vertébrale de Laurent Blanc avec le départ probable de Castello Lukeba. Je pars du principe que Jean-Michel Aulas a mis le club en difficulté. Il ne veut pas répondre à mon accusation. (…) Pour moi, ce grand président du football français aurait dû faire attention à qui il vendait le club. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de points d’interrogation.»

