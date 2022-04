Ligue des Champions : Eduardo Camavinga a encore bluffé tout le monde !

La suite après cette publicité

Madrid, c'est la Champions League ! Cette saison encore, les Merengues seront dans le carré final de la plus belle des compétitions européennes qu'ils ont remporté à treize reprises. Une coupe aux grandes oreilles que rêve de soulever Eduardo Camavinga depuis son plus jeune âge. Arrivé l'été dernier en provenance du Stade Rennais, le Français, acheté 31 M€, fait donc tout pour inscrire cette nouvelle ligne à son palmarès, lui qui a remporté la Supercoupe d'Espagne avec les Madrilènes cette saison 2021/22.

Remplaçant au coup d'envoi hier soir face à Chelsea en quart de finale retour de C1, le joueur de 19 ans a été impuissant sur le banc alors que son équipe était menée 2 à 0. Sur le terrain, cela a été autre chose. Entré en jeu à la 73ème minute pour remplacer un Toni Kroos dépassé et agacé de sortir, l'international tricolore a parfaitement répondu aux attentes de Carlo Ancelotti malgré un nouveau but anglais (0-3, 75e). Sans complexe et sans pression, il a apporté de l'impact, du dynamisme et son volume de jeu tout en allant au combat au milieu face à un Kanté qu'il a bien muselé et en colmatant les brèches défensivement.

Le crack français a été dans tous les bons coups

Camavinga, qui a tenté sa chance, a même participé aux buts. Présent à la récupération avant la passe géniale de Modric et le but de Rodrygo (1-3, 80e), il a ensuite parfaitement lancé Vincius Jr, qui a servi Karim Benzema, buteur. Une entrée en jeu tonitruante de la part du Tricolore (31 matches, 11 titularisations, 2 buts et 1 assist), salué par le public du Santiago-Bernabéu. Mais pas que. La presse est charmée par le joueur sous contrat jusqu'en 2027. "Enorme Camavinga", s'enflamme Marca qui ajoute : «Camavinga a été fondamental contre le PSG et Chelsea».

En effet, lors du huitième de finale retour à Madrid le 9 mars dernier (3-1), il avait déjà remplacé avec succès Toni Kroos et avait été précieux dans l'entrejeu en distribuant des bons ballons. AS voit en lui le successeur de l'Allemand. «Il a remplacé Kroos avec pour mission de relancer Madrid. Son ballon récupéré sur l'action du 2-3 le confirme. Il est l'un de ces talents que Madrid doit chouchouter, bien qu'il y ait un footballeur là-bas depuis une décennie. Il a même remonté le moral des troupes avec un tir du pied gauche qui aurait pu être le troisième but de Madrid. C'est trop».

Un des milieux du Real Madrid du futur

D'habitude assez critique, la presse catalane a également été conquise. "Et Camavinga est venu ressuscité le Real Madrid", a titré Sport qui a ajouté : «l'entrée du milieu de terrain français a complètement changé le visage d'une équipe du Real Madrid éliminé par Chelsea tout au long du match. (...) Le Français, à peine âgé de 19 ans, a joué comme un vétéran déjà aguerri à mille combats en Ligue des champions alors qu'il n'en est qu'au début. (...) Le Real Madrid peut être en fête car avec Camavinga et Valverde, ils ont un milieu de terrain pour 10 ans».

Tout aussi séduit, Carlo Ancelotti a félicité son jeune joueur, dont il dit souvent qu'il est le présent et l'avenir du club. «Avec ses qualités, il pourrait jouer dès le début, mais c'est vrai que lorsqu'il entre en cours de jeu, il apporte une grande énergie. Au fil des matchs, si vous avez Rodrygo, Valverde et Camavinga, vous avez une équipe très forte physiquement». Très heureux après la rencontre, Eduardo Camavinga savoure et vit à fond son rêve madrilène. Une belle aventure qui ne fait que commencer et qui est partie pour durer des années !