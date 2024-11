Le choix prioritaire d’Antoine Arnault pour le futur stade du Paris FC

Avec la nouvelle dimension prise par le Paris Football Club, suite à son rachat par la famille Arnault et le groupe Red Bull, la question du stade est vite arrivée. Plusieurs possibilités sont étudiées par le club parisien. Questionnés à ce sujet lors de la conférence de presse de présentation du projet du PFC, Antoine Arnault et Pierre Ferrracci, président du club, ont chacun donné leur opinion sur ce sujet.

«J’ai l’impression que l’équipe et les supporters sont attachés à Charlety. Moi-même, j’apprécie ce stade. Il n’est pas idéal d’un point de vue football. Mais il pourrait convenir à notre projet. Il faudrait le réaménager, mais je n’exclus pas cette éventualité. C’est important de sentir cette histoire à travers les décisions qu’on prend. Ça pourrait être un bon stade. L’autre option, c’est Jean-Bouin. Il y a des contraintes, avec l’équipe de rugby, du terrain synthétique, des questions autour du calendrier. On va commencer à discuter de l’opportunité de ces deux options et on décidera dans les mois qui viennent. On peut jouer à Jean-Bouin pendant que Charlety est réaménagé. On verra », a affirmé Arnault. De son côté, Ferracci explique que « transformer Charlety a toujours été sa préférence ». « Le Stade Français est venu à Charlety pendant trois ans pour transformer Jean-Bouin. C’est une option possible.»