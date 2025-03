OM : c’est la tuile pour Pierre-Emile Höjbjerg

La nouvelle n’a pas fait plaisir au staff ainsi qu’aux supporters de l’Olympique de Marseille. A quelques jours du Clasico de Ligue face au Paris Saint-Germain, Pierre-Emile Höjbjerg doit déclarer forfait pour la rencontre. Touché au pied et absent des entraînements depuis plusieurs jours, le milieu danois était également annoncé incertain pour les matches du Danemark.

Quelques heures plus tard, L’Équipe confirme que Höjbjerg sera bien absent à Paris et qu’il manquera aussi les rencontres avec son équipe nationale. Le Scandinave souffre d’une lésion musculaire au mollet gauche et sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Un véritable coup dur pour Roberto De Zerbi.

