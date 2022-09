L'OM chute à domicile contre Francfort

Retour de la plus prestigieuse des compétitions ce mardi avec la 2ème journée de la Ligue des Champions. Après les deux rencontres de 18h45, entre le Viktoria Plzen et l'Inter Milan (0-2) et surtout entre le Storting Portugal et Tottenham (2-0), deux clubs qui se trouvent dans le même groupe que l'Olympique de Marseille, c'était d'ailleurs au tour du club phocéen de rentrer sur sa pelouse pour affronter l'Eintracht Francfort à 21h. Pour son premier match de C1 au Vélodrome, les Marseillais finissaient par s'incliner face au club allemand (1-0). Après un début de match timide entre les deux équipes, les Marseillais étaient les premiers à se montrer dangereux. Nuno Tavares, lancé par Sead Kolasinac, centrait pour Dimitri Payet dont le contrôle un peu long arrivait jusqu'à Alexis Sanchez. Le Chilien pouvait alors frapper fort du droit mais le ballon finissait dans le petit filet du portier allemand (13e). Les joueurs d'Oliver Glasner arrivaient par la suite à contenir les attaques olympiennes grâce à un système de jeu très efficace qui laissait peu d'espace aux coéquipiers de Valentin Rongier. En bloquant les couloirs et en effectuant un contre-pressing de tous les instants, le club allemand calmait les ardeurs marseillaises. D'autant plus que les Allemands finissaient par trouver la faille sur une réalisation de Jesper Lindström. Le Danois profitait d'une remise involontaire de Valentin Rongier sur une passe de Randal Kolo Muani pour tromper Pau Lopez du gauche (43e).

Il n'y avait donc pas grand-chose à se mettre sous la dent en première période malgré le but allemand. Le second acte commençait lui avec de meilleurs intentions, malheureusement ses dernières étaient plutôt à l'initiative de Francfort. Les joueurs d'Igor Tudor se retrouvait la tête sous l'eau à la suite d'un tir de Jesper Lindström, intenable, sur la barre (54e). Avant de sortir à cause d'une blessure contracté un petit peu avant, Eric Bailly se jetait avec ses dernières forces dans la bataille pour tacler Randal Kolo Muani, complètement seul et lancé dans le dos des défenseurs marseillais par Djibril Sow (64e). Une petite éclaircie venait alors ensoleiller le stade Vélodrome mais Kevin Trapp s'imposait sur un ballon au second poteau repris par Valentin Rongier (67e). La fin du match ne donnait pas beaucoup d'espoirs aux supporters marseillais. Après une belle percée puis une passe de Daichi Kamada, Randal Kolo Muani effacait d'un joli crochet sur Balerdi. L'ancien Nantais pouvait ensuite frapper du gauche mais butait sur Pau Lopez (75e). Dans un remake de cette dernière occasion mais avec un changement de passeur et de tireur, Daichi Kamada, lancé plein axe par Kolo Muani, pouvait progresser vers la surface ajuster le gardien olympien (79e). Mais heureusement pour les Marseillais, le Japonais se trouvait finalement en position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, le milieu allemand mettait encore le gardien marseillais à contribution (81e). La fin du match voyait les Allemands conserver le score jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette défaite, l'Olympique de Marseille reste bloqué à la dernière place du groupe D avec zéro point au compteur. La situation se complique déjà le club phocéen qui se retrouve à trois longueurs de Tottenham et Francfort, ses deux premiers adversaires. Une réaction sera attendue contre le Storting Portugal.

Le classement du groupe D