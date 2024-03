Jadon Sancho lance un ultimatum à Manchester United, la décision de Ben White secoue l’Angleterre

Sancho ne veut pas revenir à MU

Manchester United va devoir gérer le cas Jadon Sancho dans les prochains mois ! L’Anglais est retourné au Borussia Dortmund cet hiver et retrouve des couleurs après des mois de galère à Manchester. Mais comme l’indique The Sun sur son site internet, l’attaquant ne veut pas revenir chez les Red Devils tant qu’Erik ten Hag sera en poste. Le BVB serait d’ailleurs prêt à sauter sur l’occasion pour le récupérer définitivement cet été pour 40 M€. Selon le tabloïd, une «réconciliation semble impossible» entre les deux hommes. Mais pour Sancho, la décision est prise pas de retour à Old Trafford tant que Ten Hag sera sur le banc. Réponse l’été prochain car pour le moment le Néerlandais n’a pas reçu de soutien officiel de la part de Jim Ratcliffe, le nouveau grand patron des Red Devils.

Le cas Ben White fait jaser

En Angleterre, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la prochaine trêve internationale. Et Gareth Southgate a fait des révélations surprenantes concernant Ben White, le joueur d’Arsenal. En effet, le défenseur aurait indiqué à son sélectionneur qu’il ne voulait pas revenir en sélection ! «Nous avons reçu un appel d’Arsenal la semaine dernière pour nous dire que Ben White ne voulait pas être pris en considération pour les équipes anglaises. Il ne voulait pas être sélectionné et c’est vraiment dommage, c’est un joueur que j’aime beaucoup. Je l’ai emmené à l’Euro et à la Coupe du monde. Je lui ai parlé après le Qatar, j’avais à cœur de le choisir… il y avait clairement des réticences de sa part», a lâché Southgate. Une décision qui fait grand bruit outre-Manche ! Le Daily Star revient sur «le refus de White» de porter le maillot de la sélection. «Mystère sur l’effectif des Three Lions. Le joueur clé d’Arsenal rejette l’invitation de Southgate à le rappeler», écrit le tabloïd. Même chose en Une du Daily Express qui placarde que c’est «drapeau blanc», avec un jeu de mot sur White. «Le défenseur d’Arsenal dit à Southgate qu’il ne veut pas jouer pour l’'Angleterre.» Bref, une décision qui fait couler beaucoup d’encre dans le royaume de sa Majesté.

La France savoure

En France, il y a eu la difficile mais heureuse qualification de l’Olympique de Marseille hier soir pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Phocéens se sont inclinés (3-1) sur la pelouse de Villarreal mais leur succès (4-0) à l’aller leur permet de continuer dans la compétition. De son côté, le LOSC a fait match nul à domicile contre Sturm Graz (1-1). Pour L’Équipe, c’était «grosse chaleur avant le printemps. L’OM a dû attendre les dernières minutes et un but de Jonathan Clauss pour assurer sa qualification. Avec le PSG en Ligue des champions et Lille en Ligue Europa Conférence, trois clubs français disputeront les quarts de finale dont le tirage a lieu aujourd’hui.» La Provence revient sur la qualif de l’OM et estime que les joueurs de Gasset sont «passés en souffrant». En Espagne, on a voulu croire à la remontada mais finalement comme l’écrit AS, c’est bien Marseille qui verra la suite malgré la victoire du Sous-Marin Jaune.