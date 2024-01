Ligue 2 : Saint-Étienne et Bordeaux victorieux, Auxerre tenu en échec, Angers nouveau leader

Grand multiplex de la 21ème journée de Ligue 2 ce mardi soir. Les Girondins de Bordeaux ont fait chuter Valenciennes (3-1) grâce à des réalisations d’Emmanuel Biumla, de Pedro Diaz et de Zan Vipotnik. L’ASSE a également empoché une belle victoire ce mardi soir contre Pau (0-1) avec un but de Dylan Chambost. Duel de haut de tableau entre l’AJ Auxerre et Grenoble qui s’est soldé par un match nul (1-1). Un match nul qui profite au SCO Angers, qui a renversé Quevilly-Rouen (3-2) à la dernière minute pour reprendre le trône de Ligue 2. Réduit à dix, Bastia a perdu à domicile face à Caen (1-2).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 43 21 16 13 4 4 36 20 2 Auxerre 42 21 22 12 6 3 44 22 3 Grenoble 36 21 8 9 9 3 28 20 4 Laval 36 21 4 10 6 5 22 18 5 Caen 32 21 4 9 5 7 30 26 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres, match complètement fou entre l’EA Guingamp et Rodez (3-3). Concarneau verrouille un succès très important (1-0) face à l’ESTAC dans la course au maintien. Alors que Laval était pourtant en infériorité numérique, le Paris FC peut nourrir des regrets avec ce match nul (1-1). Dunkerque n’a fait qu’une bouchée d’Ajaccio (2-0) grâce à des buts de Enzo Bardeli et Elhadj Bah. Quant à Amiens, les joueurs d’Omar Daf ont battu les troupes d’Annecy sur la plus petite des marges (1-0). La zone rouge est toujours composée Annecy, QRM, Dunkerque et Valenciennes.