Liga : le Real Madrid arrache la victoire à Alavés et repasse leader devant Gérone

Le Real Madrid avait appris la bonne nouvelle en début de soirée : Gérone ne prenait qu’un point sur la pelouse du Real Betis pour le compte de la 18e journée de Liga. Si les Catalans restaient toujours leaders du classement malgré le score nul, ils pouvaient voir la Casa Blanca leur passer devant avec son déplacement dans le Pays Basque, où elle affrontait le Deportivo Alavés, 15e à trois points de la zone rouge. Une rencontre qui, sur le papier, semblait plus qu’abordable pour les ouailles de Carlo Ancelotti, qui n’omettaient pas de montrer leur solidarité envers leur coéquipier autrichien David Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés le week-end dernier et donc probablement absent des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Et dès le début du match à Vitoria-Gasteiz, les Merengues mettaient la pression sur l’arrière-garde bleu-et-blanc par l’intermédiaire de Federico Valverde, bien décalé par Brahim Diaz, mais l’international uruguayen voyait le pied ferme d’Antonio Sivera le mettre en échec dès la deuxième minute de jeu. Les hommes en blanc arrivaient à garder le pied sur le ballon mais sans pour autant faire flancher la défense adverse, parfois maladroite dans ses interventions en provoquant plusieurs fautes. Dans le camp adverse, les poulains de Luis García Plaza se créaient quelques espaces dans les couloirs, mais n’avaient pas vraiment de justesse dans l’avant-dernier geste pour inquiéter la charnière devant Kepa Arrizabalaga.

Lucas et Nacho, destins contraires

Un premier acte quelque peu animé mais sans véritable occasion à se mettre sous la dent. Au retour des vestiaires, le rythme était un peu plus élevé, mais c’est dans les duels qu’on sentait plus d’intensité. Trop même de la part de Nacho, qui venait déchiqueter l’arrière de la cheville de Samu, au sol pendant plusieurs minutes. Appelé par la VAR, l’arbitre annulait son jaune pour expulser le capitaine madrilène (54e), laissant les siens à 10 contre 11. Néanmoins, l’infériorité numérique ne décourageait pas les compères de Brahim et Rodrygo, qui arrivaient à initier des attaques dans le dernier tiers vitoriano. Plus que remuant, le Brésilien n’hésitait à tenter sa chance face au but avec un tir au-dessus (75e) et un deuxième capté par Sivera (84e).

Finalement, Lucas Vazquez s’illustrait dans le temps additionnel sur corner de la tête pour arracher une victoire inespérée en terres basques (1-0, 90e+2). Avec ce petit succès, le Real Madrid réussit donc à profiter du score de parité de Gérone pour reprendre son trône de leader devant la formation de Michel Sanchez. Alavés, quant à lui, enchaîne un troisième revers de rang et voit Majorque lui passer devant dans le même temps. Car oui, le RCD s’est imposé avec la manière à domicile face à Osasuna (3-1), notamment grâce à un excellent Dani Rodriguez, buteur (53e) et double passeur décisif (12e, 62e), pour permettre à l’équipe baléare de grappiller deux places et s’éloigner ainsi du bas de tableau.