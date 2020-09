OL : les courtisans d'Aouar et Depay décidés à faire traîner les choses

Une fin de mercato qui va être active pour l'OL. D'ici le 5 octobre, de nombreux dossiers brûlants risquent de se retrouver sur le bureau de Juninho, aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Si un accord semble proche avec Peñarol pour Facundo Pellistri, la majorité des préoccupations se tournent vers la gestion des cas Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Si des intérêts, venus d'Angleterre pour les deux premiers et du Barça ainsi que du Milan pour le Néerlandais, existent bel et bien, aucune offre n'aurait été transmise pour les trois stars de l'OL selon Le Progrès. Une situation qui jouerait en faveur des clubs intéressés, dans le but de faire baisser les prix. Mais le temps pourrait aussi jouer en faveur du club rhodanien s'il a intimement l'intention de conserver les trois joueurs.