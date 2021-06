MU : Cristiano Ronaldo ne viendra pas cet été

Les supporters des Red Devils rêvaient éveillés d'un retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Malheureusement pour ces derniers, ça ne sera pas pour cet été. Si l'attaquant portugais pourrait quitter la Juventus dans les prochaines semaines, United ne constituerait pas une des destinations possibles pour CR7.

Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United ne se positionnera pas sur ce dossier pour ce mercato estival. Ole Gunnar Solskjaer apprécie grandement son ancien partenaire à Manchester, mais les pistes menant à Jadon Sancho et Raphaël Varane resteraient prioritaires pour les décideurs mancuniens. Un retour à Old Trafford semblerait donc fortement improbable pour l'international lusitanien. Du côté de l'Italie, on évoque des discussions entre le PSG et l'entourage de Cristiano Ronaldo. Celles-ci permettront-elles de voir Ronaldo débarquer dans la Ville Lumière cet été ?