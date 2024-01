Le Borussia Dortmund obtient le prêt de Ian Maatsen

Après Jadon Sancho hier, Dortmund a annoncé l’arrivée d’un nouveau renfort ce vendredi matin. «L’équipe de football de Bundesliga, le Borussia Dortmund, a recruté l’international junior néerlandais Ian Maatsen (21 ans). L’arrière gauche, qui a passé la visite médicale à Dortmund mercredi, est prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison en cours. Le prêt fait encore l’objet d’un traitement conformément au règlement de l’association.»

Un nouveau challenge qui motive le principal intéressé. «Le Borussia Dortmund a fait de gros efforts pour me recruter. Je suis le BVB et ses supporters depuis longtemps et j’ai même assisté au match de Ligue des champions à Manchester à l’automne 2022 pour voir l’équipe en direct sur le terrain. Je suis très heureux. Je promets que je donnerai tout pour le succès de l’équipe et j’attends vraiment avec impatience de découvrir le Mur Jaune». À lui de jouer !