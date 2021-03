La réponse cinglante de l'Atlético au Real Madrid

Ce week-end, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid s’affrontaient à l’occasion d’un derby plus qu’important dans la course au titre. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Sauf que les Merengues estiment s’être fait léser à cause d’une main de Felipe dans sa surface en première période.

La suite après cette publicité

Une action qui n’a pas été sanctionnée par l’arbitre et qui a provoqué le courroux de la Casa Blanca. Mais à l’Atlético, les contestations du réal passent mal. « Ils vont même jusqu’à critiquer les bonnes décisions… Certains ont l'habitude d'avoir toujours le vent en leur faveur », a posté le club colchonero sur son compte Twitter. Ambiance…