Chelsea : Mauricio Pochettino est complètement largué !

Chelsea a retrouvé le sourire. Vainqueur 3 buts à 1 de Crystal Palace dans le cadre de la 24e journée de Premier League, le club londonien a enchaîné un deuxième succès de rang (après le replay en FA Cup contre Aston Villa) et a mis un terme à une série de deux revers consécutifs en championnat. Une bonne nouvelle, même si les Blues n’ont pas de quoi fanfaronner. Dixième du classement de Premier League, Chelsea est toujours aussi loin de ses ambitions et se dirige vers une nouvelle saison sans coupe d’Europe.

Un fiasco face auquel Mauricio Pochettino est clairement impuissant. Arrivé chez les Blues l’été dernier après un passage très compliqué au PSG, l’Argentin voulait démontrer que ses ennuis parisiens étaient surtout liés à la façon de travailler des Rouge et Bleu. Aujourd’hui, son piètre parcours à la tête de Chelsea prouve qu’il n’est peut-être pas dimensionné pour le gratin du football européen malgré son passé glorieux à Tottenham et la possibilité de remporter la League Cup (Chelsea jouera la finale). D’ailleurs, Pochettino a confié hier au micro de Skysports qu’il ne se faisait aucune illusion concernant sa cote de popularité auprès des supporters londoniens.

Pochettino se moque des rumeurs

«Si les fans m’aiment ? Non, non, je dois être honnête avec vous, non parce que je comprends qu’ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, des coupes, la Premier League. Pourquoi les fans vont-ils m’aimer après six, sept mois ? Nous sommes en finale (en League Cup, ndlr), mais nous ne sommes pas dans une bonne position au classement de la Premier League. Je pense qu’en ce moment, je ressens le respect des supporters, je les vois dans la rue et ils sont tous gentils avec moi, mais je ne peux pas mentir sur le reste.» A quatre mois de la fin de la saison, Pochettino est-il progressivement en train de lâcher, à l’heure où les rumeurs sur le désir de Chelsea de s’en séparer s’intensifient ?

Interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre, l’ancien défenseur a joué la carte de l’indifférence. « Je ne me soucie pas des rumeurs. Je ne me soucie pas de la tension. Je me fiche de la pression. Je ne me soucie pas du stress. Nous savons très bien quelle est notre réalité et nous allons continuer à travailler », a-t-il confié, avant de poursuivre. « Je ne crains pas une relégation. Vu la façon dont les joueurs ont joué ce soir, si vous ajoutez à cela la qualité, je ne pense pas que nous devrions être trop préoccupés par la relégation. Nous ne sommes pas complaisants, mais je crois en l’équipe et en ses joueurs et je pense qu’ils nous tireront d’affaire. » Dixième avec 15 points d’avance sur le premier relégable à 14 journées du terme, Chelsea possède un matelas confortable en effet…