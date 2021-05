Nice annonce le départ d'Adrian Ursea

Ce dimanche, Nice vient d'officialiser le départ de son entraîneur. L’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier. Outre les résultats sportifs, l’objectif était de redonner de la confiance à l'équipe et faire progresser ses jeunes joueurs. Le professionnalisme et les qualités humaines d’Adrian Ursea et ses adjoints ont permis à l’ensemble du groupe de reprendre sa marche en avant. A la tête de l’équipe, Adrian Ursea a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. L’ensemble des composantes de l’OGC Nice lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle.

En conférence de presse après la victoire à Lyon, le coach a confié : «tout était clair pour moi depuis décembre. Il y avait la mission qui m'a été confié. Il fallait tout faire pour la mener à bout. Ca n'a pas été facile. Je ne détenais pas la baguette magique, j'avais besoin de temps pour mettre en place des choses. Quand on a trouvé le temps, comme par hasard, les résultats sont arrivés et on a pu sortir de notre situation (...) Pour l'instant, j'ai besoin de vacances. Je vais me reposer et étudier les opportunités qui pourraient s'offrir à moi. Oui, il y a des touches, il y en a toujours. Je veux savourer pour l'instant». Le message est passé !