L’OM planche déjà sur son mercato

Pablo Longoria est un homme passionné et pressé. Il n’est donc pas étonnant que le mercato soit l’un de ses domaines de prédilection. Du moins, domaine où il prend du plaisir. L’été dernier, il avait fait valdinguer Jorge Sampaoli et son style de jeu pour imposer un Igor Tudor, dont les statistiques ne font pas mentir le choix du président de l’OM.

À quoi faut-il alors s’attendre pour le mercato estival qui va bientôt ouvrir ses portes ? À des départs, évidemment. Matteo Guendouzi, pour qui l’OM demande environ 25 millions d’euros, devrait retrouver la Premier League (Aston Villa est en pole, West Ham et Newcastle à l’affût). Mais il n’est pas le seul, puisque tout le monde est transférable selon les offres.

Guendouzi, Ünder et Balerdi annoncés partants

Pape Gueye, prêté à Séville ces six derniers mois, ne devrait pas non plus reporter le maillot phocéen et la question se pose encore pour Leonardo Balerdi, pisté par l’Ajax Amsterdam l’hiver dernier. Cengiz Ünder, bien revenu après six mois compliqués, est aussi annoncé partant cet été.

Il y a aussi la question des fins de contrat. Ruben Blanco, Éric Bailly, Issa Kaboré et Nuno Tavares verront leur prêt arrêté et ne devraient pas être conservés. Sead Kolasinac a une proposition de prolongation de deux ans de plus entre les mains, mais n’a pas arrêté encore sa décision. Quant à Alexis Sanchez, les deux parties ont prévu de se voir en fin de saison sans que le pessimisme ou l’optimisme ne règne.

Pas un gros pressing sur les joueurs libres ?

Car le Chilien va demander des garanties. À quoi va ressembler l’OM de l’année prochaine ? Avec quels moyens. En ce sens, une réunion a déjà eu lieu pour planifier différentes choses selon les scenarii. Comprendre si l’OM termine deuxième, troisième ou quatrième de Ligue 1. C’est avec ces estimations que Pablo Longoria travaille en ce moment afin de modeler la saison prochaine.

On a un temps pensé que les joueurs en fin de contrat allaient être une solution. Wilfried Zaha (Crystal Palace) a été proposé, mais on dément être intéressé chez les dirigeants marseillais. Denis Zakaria (prêté par la Juventus Turin à Chelsea) intéresse aussi l’OM sans que l’on sache si c’est de près ou de loin à l’heure actuelle. « Honnêtement, on ne s’intéresse pas vraiment aux joueurs sans contrat. Soit, on considère qu’ils n’amélioreront pas notre équipe, soit on estime qu’ils ne seront pas intéressés (Marcus Thuram, Evan Ndicka, ndlr) », nous confie-t-on dans les hautes sphères du club.

Beaucoup de postes à renforcer

Véritable révélation de la saison, Folarin Balogun (Reims) a forcément attiré l’attention, d’autant qu’il va retourner à Arsenal cet été d’où il est prêté. De sources anglaises, peu probable qu’il ait une chance tant le secteur offensif de Mikel Arteta est fourni. Toutefois, on estime que son prix pourrait être en dehors des finances marseillaises, tout comme Elye Wahi (Montpellier), regardé attentivement l’hiver dernier.

Une arrivée de Balogun, tout comme celle du Montpelliérain, impacterait nécessairement le budget mercato de l’OM, qui va devoir se renforcer à de nombreux postes. Il faudra remplacer les partants (les deux pistons) et ceux qui vont rapporter des liquidités comme Matteo Guendouzi ou encore Leonardo Balerdi. C’est en ce sens que Timothy Weah, qui peut jouer à droite et à gauche comme derrière et devant, est pisté. L’équation est donc loin d’être simple, même si, comme susmentionné, Pablo Longoria adore ça.

