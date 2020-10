PSG : les débuts très remarqués de Moise Kean

La suite après cette publicité

Arrivé au PSG en toute fin de mercato, à la surprise générale, Moise Kean (20 ans) n’a pas mis longtemps avant de se distinguer. Buteur en peine à Everton (2 buts en Premier League), l’international italien (8 sélections, 2 buts) est venu en France pour se relancer et confirmer enfin qu’il est l’un des plus grands espoirs du football transalpin à son poste. Pour le moment, il est encore trop tôt pour s’enflammer, comme l’a bien rappelé Thomas Tuchel après le doublé inscrit par son nouveau joueur contre Dijon (4-0).

Cependant, il est impossible de ne pas souligner les excellents débuts de Kean avec les Rouge-et-Bleu. Après sa performance face aux Bourguignons, le numéro 18 parisien s’est mué en sauveur du PSG hier soir, sur le terrain de l’Istanbul Basaksehir. En effet, alors que les hommes de Tuchel affichaient un niveau de jeu inquiétant après leur défaite contre MU (1-2), Kean a de nouveau planté un doublé pour permettre aux siens de se sortir du piège turc (2-0).

Un joli service, mais aussi une performance inédite puisque Kean est devenu le premier Parisien auteur d’un doublé lors de sa première titularisation en Ligue des Champions. De quoi sans doute le satisfaire. Idem pour Tuchel. « C’est génial pour lui d’avoir la possibilité de débuter en Ligue des Champions. Il n’a presque pas joué la saison dernière et cela explique aussi peut-être qu’il joue comme si c’était le match de sa vie jusqu’à la dernière minute », a déclaré le coach parisien à l’issue du match. Le joueur, lui, a été plus sobre, préférant évoquer ses deux réalisations.

Kean fait déjà mieux qu'à Everton

« C’est une victoire importante après une défaite à domicile en Ligue des Champions. J’ai inscrit mon premier but à la suite d’un corner. J’ai fait une bonne course pour être à la réception du ballon et réussir à marquer. Sur le deuxième but, j’ai reçu un ballon en l’air rapidement. ce n’était pas un ballon facile parce que j’ai dû pivoter. Avec un peu de réussite, j’ai pu la mettre dedans », a-t-il déclaré au micro de PSG TV. En réussite, Kean ne pouvait sans doute pas rêver de meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs (4 buts en autant de rencontres, toutes compétitions confondues).

D’autant que, sur le plan comptable, l’Italien a déjà égalé son total de buts marqués sous la tunique d’Everton, en un peu plus d’un an. De quoi lui redonner de la confiance. Voire plus ? A l’heure où Mauro Icardi soigne une blessure au genou, le Transalpin est-il déjà armé pour lui chiper sa place de titulaire ? « Je serai toujours prêt », a sobrement commenté Kean. Icardi est prévenu !