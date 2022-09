JT Foot Mercato : le PSG et Luis Campos préparent déjà l'avenir

La suite après cette publicité

Le PSG regarde l'horizon et prépare l'avenir

Les dirigeants travaillent actuellement sur les prolongations de 5 joueurs cadres. Il s'agit de Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Lionel Messi et Sergio Ramos . Les trois premiers sont engagés à Paris jusqu'en 2024, et les discussions ont bien avancé pour Marquinhos et Verratti. Tandis que ça discute pour Kimpembe. Par contre, c'est un peu différent pour Lionel Messi et Sergio Ramos. Les deux légendes sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Même si La Pulga dispose d'une année supplémentaire en option, activable si les deux parties sont d'accord. La direction parisienne réfléchit à leur proposer une prolongation de deux ans, mais à une condition : que leur niveau ne baisse pas. En parlant de prolongation, celle de Kylian Mbappé fait parler puisque d'après L'Équipe elle ne durerait pas vraiment jusqu'en 2025. Lors de sa signature à Paris, le Français se serait en réalité engagé pour deux saisons, avec une 3ème en option. Pour finir, Paris est déjà à la recherche de jeunes talents afin de garder une équipe compétitive pour les prochaines années. Le Paris Saint-Germain pisterait ainsi Andrey Santos, un milieu de terrain de 18 ans considéré comme l'un des meilleurs espoirs au Brésil. Mais dans ce dossier, la concurrence fait rage : Barcelone, Newcastle et Manchester City sont aussi prêts à dégainer. Pour l'instant, le PSG et le Barça semblent avoir une longueur d'avance pour ce joueur qui pourrait coûter environ 35 M€.

Le Barça et l'Atlético ne parviennent toujours pas à s'accorder sur le cas Griezmann

D'après L'Équipe, un accord serait tout proche d'être trouvé entre Madrilènes et Catalans. Pour faire simple, l'option d'achat passerait de 40 à 25 M€. Un gros changement, alors que les négociations semblaient gelées et que le FC Barcelone se disait prêt à aller devant les tribunaux. Rien n'est encore signé bien sûr, mais l'affaire pourrait être conclue lors de la prochaine trêve internationale. Toutefois, cette version des faits a été démentie par Enrique Cerezo, le président de l'Atlético qui lui n'est pas vraiment de cet avis : « Nous n'avons pas rencontré le Barça et nous n'avons pas non plus de nouvelles comme quoi nous allons nous rencontrer. Je pense que la question de Griezmann est très claire et vous le savez tous ou l'imaginez tous. Nous en sommes au même point. Un accord sera trouvé, mais je veux vous dire que jusqu'à présent, il n'y a absolument rien eu, c'est comme en début de saison. ».

Les officiels du jour

Le mercato est bien fini, mais il y a encore des signatures ! C'est le cas de Raúl de Tomás qui signe au Rayo Vallecano. Il s'engage avec son nouveau club pour 5 ans, mais il ne pourra y jouer avant le 1er janvier 2023. Son transfert est estimé à 8 M€. L'ancien gardien de Liverpool Loris Karius retourne en Premier League. Ce dernier a signé du côté de Newcastle jusqu'à la fin de saison. Le portier allemand était libre de tout contrat.