Les chiffres étonnants du mercato de Ligue 1

Comme chaque année, au début du mois de septembre, c’est l’heure du bilan du mercato estival. Sur Foot Mercato, nous vous avons d’ailleurs proposé le bulletin de notes des clubs de Ligue 1 durant cette fenêtre estivale. Aujourd’hui, la FIFA a communiqué les chiffres officiels de ce marché des transferts 2024. Et encore une fois, les clubs ont fait exploser un record.

« Dans le football professionnel masculin, plus de USD 6,4 milliards (environ 5,8 milliards d’euros, ndlr) ont été dépensés en indemnités de transfert, soit le deuxième total le plus élevé jamais atteint. Plus de 10 900 transferts internationaux ont été menés à bien dans le football professionnel masculin, ce qui constitue un record historique. » L’instance dirigeante du football mondial a également dévoilé les dépenses faites par pays.

La France plus dépensière que l’Espagne

Sans surprise, l’Angleterre et sa Premier League ont été les plus dépensiers avec environ 1,5 milliard d’euros mis sur la table pour un total de 526 transferts entrants. Le championnat de Sa Majesté a également bien vendu, avec 1,130 milliard d’euros de recettes. Deuxième pays le plus dépensier : l’Italie, avec environ 746 M€. Enfin, c’est la France qui complète le podium avec 630 M€.

Sur ces 630 M€, la moitié a été dépensée par le Paris Saint-Germain (170 M€) et l’Olympique Lyonnais (143 M€). À noter également les 85 M€ dépensés par l’OM et les 78 M€ investis par le Stade Rennais. Quatrième du classement (541,8 M€), l’Espagne aurait été sur le podium si le Real Madrid avait dû payer une indemnité de transfert au PSG pour Kylian Mbappé. Enfin, l’Allemagne (517 M€) pointe au cinquième rang, devant l’Arabie saoudite (389 M€).