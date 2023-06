Ligue 2 : Dijon va déposer une réserve technique contre Le Havre

Dijon n’a rien pu faire face au leader, Le Havre, ce vendredi. Les Dijonnais se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) et sont donc officiellement relégués en National l’an prochain. Mais la rencontre a été notamment marquée par des incidents survenus en fin de match et l’envahissement précoce du terrain par les supporters. Et selon des informations de l’AFP, le DFCO a annoncé dans la nuit avoir déposé une réserve technique.

Le club s’estime lésé par la situation. La réserve technique de Dijon devrait être étudiée ce lundi par la Ligue lors de la commission de discipline. En conférence de presse, Pascal Dupraz était déjà frustré par le scénario du match. « On n’a pas de joueur à l’hôpital (comme Rodez à Bordeaux) mais on a des joueurs choqués. (…) On ne nous a pas respectés de la première à la dernière minute, qu’on soit sur le terrain ou pas ça ne change rien ».

