Chelsea a rencontré Julian Nagelsmann

Alors que Chelsea n’en finit plus de couler malgré la reprise en main de Frank Lampard, les dirigeants londoniens pensent déjà à la saison prochaine. Et le nom qui revient le plus pour prendre place sur le banc de Stamford Bridge, c’est celui de Julian Nagelsmann. Selon des informations de The Times, une réunion a eu lieu ce dimanche à Londres entre le coach allemand et la direction des Blues.

Ce n’est pas le seul entraîneur avec lequel l’actuel 11e de Premier League a discuté ces derniers jours. Luis Enrique ou encore Mauricio Pochettino ont également été contactés. L’ancien stratège du Bayern Munich serait aussi intéressé par le possible poste qui pourrait se libérer au Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. En attendant, Chelsea doit d’abord préparer son quart de finale retour face aux Madrilènes ce mardi.

