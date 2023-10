OM : grande réunion au sommet prévue ce mardi !

La suite après cette publicité

Alors que la plupart des joueurs profitent de la trêve internationale pour faire les beaux jours de leur sélection ou simplement profiter pour souffler un peu, l’Olympique de Marseille a organisé ce mardi une réunion tant attendue pour discuter du mois de septembre, qui a été très mouvementé au sein du club. Entre le départ de l’entraîneur Marcelino, le bras de fer avec certains groupes de supporters, les envies de départ de Pablo Longoria et la claque encaissée au Parc contre le PSG, tout n’a pas été de repos pour les Marseillais. Et c’est loin d’être terminé puisque de nouveaux changements pourraient avoir lieu prochainement.

En effet, selon les informations de nos confrères de RMC Sport, des échanges en visioconférence, avec l’actionnaire Frank McCourt et Barry Cohen, le patron du conseil à surveillance et bras droit du natif de Boston, étaient prévus ce mardi lors de la grande réunion. Mais le point clef au cœur de l’entretien est de discuter des changements au sein de l’organigramme. Si Pablo Longoria n’est pas réellement inquiété, ce n’est pas le cas de Javier Ribalta qui pourrait bien plier bagages. Même constat pour Stéphane Teissier, le directeur financier, et Pedro Iriondo, le directeur général. Les derniers échos montrent que les deux hommes pourraient rester mais tout reste encore incertain.