Ligue Europa : Séville s’offre la Juventus et affrontera la Roma en finale !

Après le spectacle de Manchester City face au Real Madrid en C1, c’était au tour de la Ligue Europa de rendre son verdict concernant les deux finalistes de l’édition 2022-2023. Dans la première rencontre, le Séville FC recevait la Juventus pour tenter de retrouver une nouvelle fois la finale de C3. Au match aller, les Sévillans avaient concédé le match nul (1-1) dans les dernières secondes de la rencontre. Et avec la suppression de la règle du but à l’extérieur, tout était à refaire dans ce match. Avec la récente blessure de Paul Pogba, Massimiliano Allegri titularisait Adrien Rabiot, Di Maria et Moise Kean dans cette rencontre.

Un match très plaisant

Dans cette opposition équilibrée sur le papier, les deux équipes s’observaient dans les premières minutes. À domicile, Séville tentait d’enflammer la rencontre et se procurait les premières occasions. Mais à chaque fois Wojciech Szczęsny était vigilant sur sa ligne. De l’autre côté, c’est le portier marocain Yassine Bounou qui sauvé les siens avec deux parades décisives dont une qui permettait à la frappe de Moise Kean de terminer sa course sur le poteau. Les deux équipes rentraient à la pause avec un 0-0 logique même si Cuadrado aurait clairement pu être expulsé après une violente intervention à la limite de la surface… que l’arbitre n’a pas du tout sanctionné.

Le match s’enflammait complètement au retour des vestiaires. Devant la prestation offensive encore décevante de son équipe, Allegri décidait de faire rentrer son meilleur attaquant : Dusan Vlahovic. Le géant serbe, comme par magie, n’avait besoin que de deux minutes pour ouvrir le score. Après s’être joué de deux défenseurs, il ajustait d’un petit piqué Bounou (65e) pour qualifier provisoirement la Vieille Dame. Un but qui enflammait totalement le match. Quelques minutes plus tard, c’est Suso, qui venait aussi de rentrer pour Séville, qui égalisait en envoyant un missile dans la lucarne de Szczęsny (1-1, 72e). Le gardien polonais, impuissant cette fois, sauvait par contre son équipe d’une élimination dans le temps réglementaire.

José Mourinho encore en finale

Dans les dernières secondes du match, il claquait une parade impressionnante sur une tête puissante de Youssef En-Nesery (90e). De quoi permettre à la Juventus de filer en prolongation. Mais dans ces 30 minutes supplémentaires, comme dans la fin de rencontre, le Séville FC a continué de pousser pour étouffer son adversaire. Et c’est logiquement que cela a fini par payer grâce à… Erik Lamela. L’ancien de Tottenham plaçait une tête puissante après un bon centre de Bryan Gil (95e). Un avantage que la formation espagnole a réussi à conserver malgré l’exclusion d’Acuna (116e). Séville élimine la Juve et retrouve une nouvelle finale de C3. Comme d’habitude.

Dans l’autre rencontre, la Roma, qui avait un précieux avantage après sa victoire à domicile lors du match aller face au Bayer Leverkusen (1-0), n’a pas craqué dans ce match retour. Les hommes de José Mourinho ont livré une prestation solide face une formation allemande trop peu inspirée. Les Italiens ont fait le dos rond pendant 90 minutes pour garder leur cage inviolée. Preuve en statistiques : le Bayer a tiré 22 fois au but contre… 1 fois pour la Roma. Et cela a donc payé. Le Bayer Leverkusen concède un triste 0-0 et n’accédera pas à la finale de C1. José Mourinho, après avoir remporté la C4 avec la Roma la saison dernière, rejouera encore une finale de Coupe d’Europe, cette fois-ci de C3. Rendez-vous à Budapest le 31 mai prochain.