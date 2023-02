Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de la Salernitana

Après la Fiorentina entre 2015 et 2017, Paulo Sousa fait son retour en Serie A. En effet, après avoir annoncé le départ de Davide Nicola, la Salernitana a officialisé l’arrivée de l’entraîneur portugais - passé par Bordeaux ou encore la sélection polonaise - ce mercredi soir pour prendre les commandes de l’actuel seizième de Serie A, à quatre points de la zone rouge.

«L’U.S. Salernitana 1919 annonce qu’elle a conclu un accord avec M. Paulo Sousa et lui a confié la direction technique de la première équipe», a communiqué le club grenat sur ses réseaux sociaux. Libre de tout contrat après six mois passés à Flamengo, le technicien de 52 possède un bilan flatteur outre-Alpes, avec 34 succés, 22 nuls et 20 défaites en Serie A.

