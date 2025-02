OM - ASSE : Pierre-Emile Højbjerg est aux anges

Interrogé au micro de beIN Sports après la victoire écrasante de l’OM contre l’ASSE (5-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg n’a logiquement pas caché sa joie. «Franchement je l’ai dit à Adri (Rabiot, ndlr), c’est LE moment de l’année, sans mettre les choses trop hautes, notre match aujourd’hui est tellement complet et tellement maîtrisé, notre 2e et 3e but je crois c’était… non je me suis encore vraiment amusé aujourd’hui. Quand tu t’amuses comme ça, tu veux tout déchirer pour l’équipe, tu veux aller de l’avant, j’ai voulu aussi marquer pour l’équipe. Après deux passes décisives, c’est pas mal (sourire)», a tout d’abord lancé le milieu de terrain marseillais.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 22 +24 14 4 4 50 26 16 ASSE 18 22 -30 5 3 14 20 50

Relancé sur la dynamique de l’OM, PEH a par ailleurs tenu à féliciter tout le club pour le travail réalisé au cours des derniers mois. «On a souffert ces derniers mois en travaillant mais c’est récompensé avec ce type de prestations. On maitrise le jeu, c’est important de sortir avec les trois points, de prendre toute la valeur du match, tout le monde a très bien joué. C’est là que tu deviens une équipe très importante et que tu peux faire des choses très importantes. Félicitations aux joueurs, au coach, au club, on a changé de cap mais dans 24h, on repart au travail et on passe sur le match d’Auxerre». L’OM, plus que jamais deuxième de L1, peut rêver grand !