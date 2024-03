Lens - Brest : les compositions sont là

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel entre le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. A domicile, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Jonathan Gradit. Nampalys Mendy et Neil El Aynaoui constituent le milieu de terrain avec Ruben Aguilar et Premiszlaw Frankowski dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et David Pereira Da Costa sont associés à Elye Wahi.

De leur côté, les Bretons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonet, Lilian Brassier et Bradley Locko en défense. Le milieu de terrain est composé de Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti et Mahdi Camara. Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron épaulent le buteur Steve Mounié.

Les compositions

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Khusanov - Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Frankowski - Sotoca, Pereira da Costa - Wahi

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Magnetti, Lees-Melou - Del Castillo, Mounié, Le Douaron