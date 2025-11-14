Équipe de France : la grande dédicace des Bleus aux victimes du 13 novembre

Dans un Parc des Princes chargé d’histoire et d’émotion, l’équipe de France retrouvait l’Ukraine pour un match décisif dans la course à la Coupe du Monde 2026. Les Bleus, qui pouvaient valider leur billet pour le Mondial en cas de victoire, n’ont pas tremblé et se sont imposés (4-0) au terme d’une soirée parfaitement maîtrisée. Dans un contexte sportif marqué par un onze remanié et l’opportunité rare d’obtenir une qualification dès l’avant-dernière journée, les hommes de Didier Deschamps ont assumé leur statut. Portés par un Parc plein et attentif, ils ont signé une performance convaincante, notamment lors d’une seconde période nettement plus aboutie que la première, achevant la soirée avec un large succès et l’assurance de voir l’Amérique l’été prochain. Mais cette rencontre n’était pas une soirée comme les autres.

La suite après cette publicité

Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, Paris et la France entière ont vécu une journée d’hommages, de recueillement et de mémoire. Tout au long de la journée, les commémorations se sont succédé dans la capitale, des cérémonies officielles aux lieux marqués par les attaques jusqu’aux moments de recueillement organisés par les institutions et les associations de victimes. L’atmosphère était lourde de symboles, dix ans après une date tragique qui reste gravée dans la mémoire nationale. Le Parc des Princes, l’un des lieux indirectement associés à cette histoire, allait naturellement devenir l’un des points culminants de cette journée singulière. Dans ce contexte particulier, les joueurs de l’équipe de France avaient clairement exprimé leur volonté de faire de ce match un moment d’hommage. Conscients de la portée émotionnelle de la date et de l’impact des attentats sur une génération entière de Français, les Bleus avaient à cœur de dédier leur prestation aux victimes, à leurs familles, et à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin.

Les Bleus rendent hommage «aux 132 étoiles»

Leur engagement avant le coup d’envoi, leur attitude lors des cérémonies menées au stade et leur détermination sur le terrain traduisaient cette envie d’honorer la mémoire du 13 novembre à leur manière. Plusieurs joueurs avaient d’ailleurs insisté sur l’importance de ne pas dissocier la performance sportive du contexte humain et commémoratif qui entourait la rencontre, dont Kylian Mbappé en zone mixte : «beaucoup d’émotions avec une communion. Je pense que j’ai fait pas mal de sélections. Malheureusement, il y a eu beaucoup de minutes de silence. Je pense que c’est l’une des minutes de silence où la majorité des personnes, presque le stade entier, a respecté la minute du silence. Cela montre à quel point ça compte pour les Français et les Françaises. Il y a eu cette unité tout au long de la journée, on a vu toutes les festivités qu’il y a eues, la communion, je pense qu’on n’est pas détachés de ça. On voulait montrer que c’est la chose qui primait aujourd’hui. Même si on l’a dit et je l’ai dit hier au nom de l’équipe de France, qu’on va essayer de mettre des sourires sur les gens pendant 90 minutes, mais l’événement de la journée, ce n’était pas nous, ce sont toutes ces personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un proche. Ce sont ces personnes-là à qui on pense toujours avec beaucoup d’émotion et beaucoup de solidarité parce qu’on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s’attaque à la France».

La suite après cette publicité

Au-delà de la qualification et du score fleuve, cette victoire avait une résonance beaucoup plus profonde : «c’est toujours une soirée particulière. Toutes nos pensées étaient tournées vers les victimes et vers leurs familles aussi. Comme l’a dit Kylian (Mbappé) en conférence de presse, on avait toutes nos pensées pour eux et voilà, ce n’est pas un jour forcément heureux au départ et on a essayé de tout mettre en œuvre pour que ce soit une soirée particulière. Célébrer de manière sobre ? Bien sûr, il faut respecter aussi tout ce qui s’est passé et c’est important aussi de le faire de manière sobre», a expliqué Lucas Digne en zone mixte. «Il ne faut pas banaliser une qualification de l’Équipe de France. Je ne suis pas un grand expressif, je le reconnais, surtout ici mais c’est beaucoup de fierté et j’apprécie. Il faut apprécier ces moments-là car on y sera. D’autant plus que je n’ai pas eu l’occasion de voir l’Amérique quand j’étais joueur. Il y a de la joie même si elle est contenue car le contexte était lourd et pesant. D’avoir pu l’espace d’un match grâce à cette qualification donner du sourire, c’est la vie, tant mieux», a conclu Didier Deschamps en conférence de presse. C’est ce mélange rare de performance sportive et d’émotion collective qui a marqué la soirée. Un match maîtrisé, un stade uni, et un groupe France qui a su conjuguer ambition et respect de la mémoire. Les Bleus n’ont pas seulement validé leur billet pour le Mondial, mais ils ont offert un moment de communion, d’apaisement et de solidarité dans un Parc des Princes habité par le souvenir et la dignité.