Mercato : Paul Pogba recale un grand courtisan

Paul Pogba a vidé son sac. Durant le mois de mars, l'international français a multiplié les sorties médiatiques où il s'est livré à coeur ouvert sur son retour raté à Manchester United, ses périodes de dépression ou encore son avenir. Interrogé par Téléfoot, la Pioche avait confié à ce sujet : «mon avenir ? Je peux décider demain comme pendant le mercato. Il n'y a rien de fait. Je veux surtout bien revenir en fin de saison pour préparer le Mondial». Dans les colonnes du Figaro, il n'avait pas écarté la piste menant au PSG. «Pourquoi pas? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club.»

Manchester City tente le coup Pogba

Le Frenchy en avait surtout profité pour faire passer quelques messages en dressant la liste de ses envies concernant son prochain club. «Je veux continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées». Ce que peuvent lui promettre pratiquement tous ses prétendants, à l'image de Manchester City.

En route pour s'adjuger un nouveau titre en Premier League, les Citizens, qui ont à nouveau échoué en Champions League, se sont positionnés pour récupérer le milieu de 29 ans. Une information révélée vendredi soir par le Guardian et le Daily Mail. Les deux médias anglais ont indiqué que les pensionnaires de l'Eithad Stadium étaient très intéressés par son profil et comptent en faire le successeur de Fernandinho, sur le départ. Les échanges se seraient multipliés entre les deux parties et Man City aurait offert un contrat de 4 ans, plus une année en option, à Pogba, séduit par la perspective de rejoindre les Skyblues et d'être dirigé par Pep Guardiola.

Pogba dit non aux Skyblues

Mais cela en a surpris plus d'un, puisqu'il paraît étrange qu'un élément, marqué par ses deux passages à MU, passe chez le rival City. Toutefois, cela est déjà arrivé par le passé. Carlos Tévez est d'ailleurs le dernier à être passé d'un Manchester à l'autre en 2009. Pogba suivra-t-il ses pas ? Pas certain. Ce lundi matin, The Athletic assure que même si Manchester City a bien tenté le coup, le Français ne devrait pas rejoindre les Mancuniens. Le média britannique explique que les Citizens ont formulé une proposition très flatteuse à Paul Pogba, qui aurait sérieusement réfléchi à la question.

Mais finalement, ses représentants auraient prévenu City qu'il préférait le projet offert par un autre club. Le package proposé aurait fait la différence et convaincu le Frenchy d'écarter l'équipe de Guardiola. Mais quel club a devancé les Skyblues ? Ça, on ne le sait pas encore puisque le joueur souhaiterait prendre sa décision finale une fois la saison 2021-22 terminée. D'après The Athletic, cela devrait se jouer entre la Juventus, son ancien club, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il faudra donc attendre au moins jusqu'à la fin de la saison voire de son contrat, le 30 juin prochain, pour être fixe. Affaire à suivre...