Manchester United prépare un grand coup de balai

Plus d'un milliard de livres sterling, voici la somme déboursée par Manchester United en transferts de joueurs depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Un montant colossal pour une écurie riche, mais qui n'a pas toujours fait les bons choix. Interrogé sur le sujet dans la semaine, Ralf Rangnick a tenté d'analyser les nombreux échecs des Red Devils sur le mercato pendant que d'autres mastodontes comme Manchester City et Liverpool ont eu le nez creux.

«Il s'agit d'avoir une stratégie de transfert claire et de recruter des joueurs qui s'intègrent dans ce système. C'est ce que City et Liverpool ont fait au cours des cinq ou six dernières années. Si je regarde leur politique de transferts et leur succès, ils n'ont pas eu beaucoup de joueurs dont les gens diraient que ce n'était peut-être pas la bonne signature. C'est là que Manchester United doit encore aller».

Au moins sept départs cet été

Il a ensuite ajouté : «afin de combler l'écart avec ces deux clubs, je ne dirais pas que nous devons faire la même chose car nous avons notre propre identité en tant que club. Cela a toujours été un football attrayant, offensif, divertissant. Mais à partir de là, vous devez vous assurer que le recrutement est bon». Man Utd devra toutefois être bien meilleur cet été puisque plusieurs arrivées sont espérées.

En effet, les pensionnaires d'Old Trafford prépare un grand ménage cet été et il faudra bien remplacer les éléments partis. Le Manchester Evening News explique ce mercredi qu'au moins sept joueurs pourraient partir. Mais ils pourraient être bien plus. Il y a tout d'abord ceux dont l'avenir est pratiquement scellé, à l'image d'Edinson Cavani, en fin de contrat. Une situation dans laquelle sont également Paul Pogba, Jesse Lingard et Juan Mata.

Les épineux cas CR7 et Rashford

L'avenir de joueurs prêtés, comme Anthony Martial (Séville) ou Donny van de Beek (Everton), devrait aussi se jouer. Cela dépendra notamment de leur prêt et des envies du nouvel entraîneur. Outre le cas de Mason Greenwood, suspendu suite aux accusations de violences et de viol dont il fait l'objet, le dossier Cristiano Ronaldo agite le club en coulisses. Revenu par la grande porte, le Portugais vit une période plus compliquée, lui qui n'a marqué qu'un but en 2022 et qui est au cœur des débats après sa blessure et son absence dans les tribunes lors du derby de Manchester dimanche.

Sous contrat jusqu'en 2023, Marcus Rashford, cité au PSG pour remplacer Mbappé, a, lui, des envies d'ailleurs. Moins performants cette saison, Bruno Fernandes et Harry Maguire interrogent également, tout comme Dean Henderson, Nemanja Matic et Eric Bailly. Si tout le monde ne sera pas mis à la porte, sept à dix joueurs pourraient partir. Le MEN ajoute toutefois qu'en cas de départs, trois milieux, un gardien remplaçant et un attaquant devraient au moins être recrutés. Renforcer la défense, avec un central et un latéral droit, ne serait pas exclu. MU compterait sur le carnet d'adresses de Ralf Rangnick, coach intérimaire, qui occupera un rôle de consultant durant deux ans à partir de cet été.