LOSC - OL : la colère de Christophe Galtier contre ses joueurs

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le LOSC accueillait ce dimanche soir l'Olympique Lyonnais au Stade Pierre-Mauroy. Dans leur enceinte, et malgré une quarantaine de minutes disputées en supériorité numérique, les Dogues de Christophe Galtier n'ont pas réussi à décrocher la victoire (score final 1-1). Jonathan Bamba avait ouvert le score (23e) pour l'équipe du nord de la France avant l'égalisation lyonnaise suite à un but contre son camp de Zeki Çelik (41e). Mais derrière, après l'expulsion de Marcelo, les locaux n'ont pas retrouvé le chemin des filets. Sur Téléfoot, l'entraîneur de Lille a donc fait part de sa colère.

«Il y a évidemment de la frustration, un peu de colère. (...) À onze contre onze, j'ai vu certains de mes joueurs ne pas faire les efforts que l'on fait d'habitude. On ne peut pas se réfugier derrière l'enchaînement des matches et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent un match par semaine et non pas trois. Là, on a manqué de caractère. On a cet avantage numérique aussi pendant 40 minutes et on a manqué de justesse, on a gagné très peu de coups-francs à l'approche de la surface parce qu'on n'y était pas», a lâché l'ancien technicien de l'AS Saint-Étienne. Le message est passé.