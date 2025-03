CL : Chelsea, le Betis et la Fiorentina assurent et sont en quarts

Pas de surprise pour cette deuxième fournée de matchs retour de huitièmes de Conference League de la soirée. Chelsea, qui avait battu le FC Copenhague lors du premier round (2-1), a fait le boulot à Stamford Bridge ce soir, s’imposant 1-0 avec une équipe bien remaniée. C’est Kiernan Dewsbury-Hall qui a inscrit le seul but de la partie.

La Fiorentina de son côté n’a fait qu’une bouchée du Panathinaikos, après s’être inclinée 3-2 en Grèce. Un succès 3-1 à la maison, avec des réalisations de Mandragora, Gudmundsson et Moise Kean qui permettent à La Viola de filer en quarts. Le Betis a roulé sur le Vitoria Guimaraes avec un doublé de Bakambu notamment, et des réalisations d’Antony et d’Isco. Enfin, le Legia est venu à bout de Molde lors des prolongations et retrouvera Chelsea au tour suivant.

Les résultats de la soirée

Chelsea 1 - 0 FC Copenhague : Dewsbury-Hall (55e)

Fiorentina 3 -1 Panathinaikos : Mandragora (12e), Gundmundsson (24e), Kean (75e) / Ioannidis (81e)

Guimaraes 0 - 4 Betis : Bakambu (5e, 20e), Antony (58e), Isco (80e)

Legia 2 - 0 Molde