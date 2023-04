Thomas Tuchel décrit ses premières semaines au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Arrivé durant la trêve internationale pour remplacer Julian Nageslmann, Thomas Tuchel vit des premières semaines agitées. Il y a certes eu une belle victoire contre le Borussia Dortmund pour son premier match (4-2) mais s’en est suivi une élimination surprise en Coupe d’Allemagne face à Fribourg et une claque reçue en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-0) sur la pelouse de Manchester City. C’est durant ce dernier match d’ailleurs qu’a eu lieu la fameuse altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané, qui s’est surtout poursuivie dans le vestiaire. Le coach allemand a été interrogé sur ses premières impressions depuis son arrivée et un quotidien parfois dense.

«C’est très intense. Je pense qu’il semble beaucoup plus agité à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il y a du bruit autour du club. Cela fait partie de notre quotidien. La communication est très ouverte, c’est un club très calme. C’est très intense car nous n’essayons presque jamais d’engager l’équipe dans un style sans entraînement avant. Il se passe beaucoup de choses, mais de manière positive. C’est amusant et le plus important pour un centre d’entraînement : c’est le calme. Peut-être pas à l’extérieur, mais à l’intérieur» assure l’ancien du PSG à la veille de la réception d’Hoffenheim (15h30).

