Manchester City accélère pour un double coup à 105 M€

Ce soir, Manchester City joue certainement le match le plus important de sa saison. Virtuellement éliminés de la Ligue des champions 2024-25, les Citizens, qui pointent à la 25e place du classement, doivent absolument s’imposer ce soir face au Club Bruges. Dans le même temps, ils doivent compter sur une défaite de l’un des adversaires qui les devance, à savoir Stuttgart, le Sporting CP, le PSG et Benfica. Dans une position très inconfortable, les champions d’Angleterre ne veulent pas passer à la trappe. Mais Pep Guardiola est très confiant comme il l’a expliqué hier en conférence de presse.

«La situation dans laquelle nous nous trouvons nous oblige à gagner le match, sinon nous ne continuerons pas la compétition et nous voulons passer pour avoir une autre chance de jouer deux autres matches et de nous qualifier pour la phase suivante. (…) Je m’attends à un match difficile. Quand une équipe est invaincue depuis 20 matches, c’est qu’elle est bonne, il n’y a pas de secret. J’ai vu certains matches, quand ils ont joué contre Aston Villa (1-0), la Juventus (0-0) et Milan (1-3). Ils se sont vraiment bien débrouillés. Il y a différentes variations dans la construction et le marquage des hommes, ils rendent la situation inconfortable. Demain (aujourd’hui, NDLR), nous savons que nous devons faire quelque chose de spécial.»

City avance ses pions

Un exploit que les Mancuniens devront réaliser sans leurs recrues hivernales, qui ne sont pas qualifiées pour jouer la phase de championnat de la C1. Ainsi, Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush et Vitor Reis ne seront pas sur le pré ce soir. Idem pour le dernier arrivé, à savoir Christian McFarlane (New York City FC). Mais les Citizens attendent encore d’autres renforts durant ce mois de janvier 2025. En effet, Pep Guardiola veut mettre la main sur un milieu de terrain. Un secteur de jeu où il estime ne pas avoir suffisamment de solutions, notamment depuis la blessure de Rodri. Depuis quelques jours, le nom de Douglas Luiz (26 ans) est cité avec insistance. Un joueur qui connaît bien la maison. Il a appartenu à City avant d’être envoyé en prêt à Gérone, puis d’être définitivement cédé à Aston Villa en 2019.

Il connaît donc bien la Premier League, qu’il a seulement quitté l’été dernier. Actuellement à la Juventus, le joueur sous contrat jusqu’en 2029 est la priorité à ce poste. Le Daily Mail explique que les Mancuniens accélèrent pour obtenir un prêt avec une option d’achat obligatoire fixée à environ 35 M€. En cas d’échec, Ederson (Atalanta) est le plan B. Pour compenser le départ de Kyle Walker à l’AC Milan, les Britanniques avancent aussi sur le polyvalent Andrea Cambiasso. Une piste qui est suivie avec insistance ces derniers jours. Le Daily Mail évoque un prix d’environ 70 M€ pour l’Italien. Le Corrierre dello Sport parle plutôt d’un montant compris entre 60 et 65 M€. Un transfert qui est prévu au plus tard pour cet été, même si rien n’est exclu pour cet hiver. Un double coup à 105 M€ est donc en préparation.