Barça : Ronald Koeman ne lâchera pas Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

À la veille du match face à Grenade en Liga (18h30 samedi, à suivre en live commenté sur FM), Ronald Koeman est revenu en conférence de presse sur le cas Griezmann. « Je peux lui parler, mais la clé ce sont les joueurs qui l'ont. Antoine travaille tout le temps et l'autre jour, il a récupéré beaucoup de ballons et a donné une passe décisive à Léo (sur le second but de Messi face à l’Athletic Bilbao). Maintenant, c'est à son tour de marquer des points pour retrouver confiance en lui. »

Titulaire à 14 reprises cette saison en Liga, le champion du Monde 2018 n’a inscrit que 3 buts et délivré que 3 passes décisives. Un rendement trop faible pour un joueur de cette classe. Depuis son arrivée au Barça à l’été 2019, le natif de Mâcon n’arrive pas à s’acclimater. Même si son entente avec Lionel Messi semble s’améliorer doucement, Grizou n’a toujours pas retrouvé le niveau qu’il avait à l’Atlético.