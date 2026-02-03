Deux absents de taille à Rennes face à l’OM

Habib Beye va devoir faire des choix dans son onze de départ face à l’OM. Certains sont imposés, notamment en raison des absences de Cissé et Frankowski, pas dans le groupe.

Jérémy Jacquet est lui bien là, au lendemain de son transfert record à Liverpool (qui se concrétisera cet été). Les anciens Marseillais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, figurent également dans le groupe, pour ce 8e de finale de Coupe de France qui se déroulera au Stade Vélodrome.