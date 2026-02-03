Menu Rechercher
Deux absents de taille à Rennes face à l’OM

Par Aurélien Léger-Moëc
Quentin Merlin sous les couleurs du Stade Rennais @Maxppp
Marseille Rennes

Habib Beye va devoir faire des choix dans son onze de départ face à l’OM. Certains sont imposés, notamment en raison des absences de Cissé et Frankowski, pas dans le groupe.

Stade Rennais F.C.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 📋

Djaoui Cissé et Przemysław Frankowski, blessés, sont forfaits pour le match.

#OMSRFC
Jérémy Jacquet est lui bien là, au lendemain de son transfert record à Liverpool (qui se concrétisera cet été). Les anciens Marseillais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, figurent également dans le groupe, pour ce 8e de finale de Coupe de France qui se déroulera au Stade Vélodrome.

