PL : Brighton écarte Southampton et est presque assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine

Brighton se remet la tête à l’endroit. Écrasés par Newcastle il y a trois jours à St James’ Park (4-1), les Seagulls ont renoué avec la victoire ce dimanche en dominant Southampton à l’Amex Stadium (3-1). Tractés par le prodige irlandais Evan Ferguson, auteur de ses 5e et 6e buts de la saison en Premier League (29e, 40e), les joueurs de Roberto De Zerbi se sont tout de même offert quelques frayeurs au retour des vestiaires. D’abord sur la réduction de l’écart du Norvégien Mohamed Elyounoussi (58e), puis sur le but finalement refusé pour hors-jeu de Theo Walcott, cinq minutes plus tard. Un avertissement sans frais, puisque Pascal Groß se montrait impitoyable dans la foulée en délivrant son équipe d’une jolie frappe du gauche (69e).

Grâce à cette opération, Brighton est désormais presque assuré de disputer, à minima, la Ligue Europa la saison prochaine. Avec 61 points et un match en retard - face à Manchester City - les Seagulls relèguent Aston Villa à trois longueurs désormais. Si l’affiche aurait pu s’apparenter à une finale pour la qualification en C3 lors de la 38e journée, elle ne devrait pas constituer un enjeu majeur pour les Seagulls, tant l’écart de différence de buts demeure abyssal entre les deux formations (+20 pour Brighton, +4 pour Aston Villa).

