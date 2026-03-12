Menu Rechercher
OM : Habib Beye et le cas Pavard

Par Maxime Barbaud
1 min.
Benjamin Pavard avec l'OM @Maxppp
Marseille Auxerre
Pas utilisé par Habib Beye jusqu’au match à Toulouse en Ligue 1 le week-end dernier, Benjamin Pavard offre une carte de plus à son entraîneur. Sa performance lui offre des garanties et des solutions en défense. En conférence de presse, à la veille de recevoir Auxerre (20h45) dans un Vélodrome, qui a pris à partie le champion du monde 2018 dernièrement, le coach marseillais a pris la défense de son joueur. Il compte sur lui pour la fin de saison.

«Je trouve que Benjamain a été performant dès son arrivée. Il a peut-être eu un moment de moins bien dans sa saison mais je lui ai dit que vu sa carrière, il était un grand joueur. Je l’ai trouvé bien à Toulouse, il est monté en puissance. Il a été bon dans la logique de dérochage, dans la lecture du jeu. Mon job est de maintenir cette confiance. Je suis très content de ce qu’il a montre. Il est très important pour nous», assure-t-il.

Pub. le - MAJ le
