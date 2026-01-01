Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : la publication assumée d’Ousmane Dembélé

Par Allan Brevi
3 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé a fait réagir sur Instagram en publiant une photo de lui entouré de ses plus prestigieuses récompenses : Ballon d’Or, trophée FIFA The Best et, plus récemment, celui de meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards. Un post qui peut sembler assumé, presque provocateur, mais qui s’inscrit surtout dans la continuité d’une saison 2025 exceptionnelle. L’attaquant du PSG, longtemps critiqué pour son irrégularité, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus dominants de la planète football.

Repositionné dans un rôle plus axial par Luis Enrique, Dembélé a changé de dimension, devenant le leader offensif d’un PSG enfin sacré en Ligue des champions. Avec des statistiques impressionnantes et un impact collectif majeur, il a enchaîné les titres et les distinctions individuelles, jusqu’à décrocher le Ballon d’Or en septembre. À la lumière de ce parcours et de cette année stratosphérique, ce petit « flex » sur les réseaux sociaux apparaît surtout comme la célébration logique d’un joueur arrivé au sommet de son art.

Pub. le - MAJ le
