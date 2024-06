La sortie très forte de Zinedine Zidane sur l’OM et son avenir !

Il est très discret généralement, donc quand il parle, c’est toujours un petit évènement. Zinedine Zidane a ainsi accordé une longue interview au média Carré présent sur Youtube. Un entretien dans lequel il a notamment été question de son amour pour la ville de Marseille ainsi que pour l’OM. La légende du football français a notamment expliqué vouloir voir plus de joueurs issus de la région dans l’effectif de l’équipe première.

« A Marseille, aux alentours, on aime le sport. Il y a beaucoup d’athlètes qui sont sortis de cette région. C’est pourquoi on aimerait voir plus de Marseillais à l’OM, sortir des quartiers, parce qu’il y a un vivier incroyable », avant d’évoquer son amour pour l’écurie phocéenne : « ça me manque de pas avoir joué à l’OM mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur. Petit, j’étais au stade, au virage nord, avec les copains. Un vrai ! Ça, personne ne va me l’enlever ».

Zidane est très occupé

Et sera-t-il de retour sur un banc de touche rapidement ? Ces derniers temps, il y eu des rumeurs évoquant un retour à Madrid avant la prolongation de Carlo Ancelotti. Pareil pour l’Equipe de France, avant que Didier Deschamps ne prolonge son bail. Des rumeurs concernant un intérêt du Bayern avaient aussi surgi ces dernières semaines. Il y a aussi ce fantasme de le voir entraîner l’OM, sujet qui n’a pas été abordé dans l’interview. Quoi qu’il en soit, il n’est visiblement pas pressé de retrouver les bancs de touche…

« Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois. Mais il faut savoir que le quotidien d’entraîneur c’est chaud. Il faut beaucoup d’énergie. Donc là j’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais c’est pas grave. Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps ». Le message est passé.